Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından polis, şüphelilerinin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin koçbaşlarıyla kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden
Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden
Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden
Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden
Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden
Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden
Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Son dakika haberleri | Erdoğan: 'Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi...
Son dakika haberleri | Erdoğan: "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi...
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Burak Sergen Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Hakan Arslan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 4 gözaltı (2)- Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 16:40:50. #1.15#

title