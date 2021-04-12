Son dakika haberi! Adana'da DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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Son dakika haberi! Adana'da DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Adana'da DEAŞ sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuksuz sanık H.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık H.G. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında itiraflarına yer verilen tanık İ.K, "Ben H.G'yi tanıyorum. 2019-2020 yılları arasında benim de faaliyet gösterdiğim, emirliğini Ebu Hamza kod adlı Mahmut Özden'in yaptığı Yamaçlı Grubu içerisinde bulunuyordu. Yamaçlı Grubu olarak örgütsel ders ve sohbet yapıyorduk, H.G de bu sohbetlere katılıyordu. Ben 2020 yılı sonunda cezaevine girmiştim. H.G. o süreçte de örgüt adına aktif faaliyet gösteriyordu." ifadesini kullandı.

H.G'nin DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren "Yamaçlı Grubu" içerisinde yer aldığı, örgütsel ders ve toplantılarına katıldığı, haklarında birçok kez DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan şüphelilerle irtibatlı olduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı kaydedildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık H.G'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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