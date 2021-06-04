Son dakika haberi | Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haberi | Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Adana'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Kılbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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