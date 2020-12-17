Çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı

Adana'da, çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 zanlı polis denetiminde gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 noktada asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

İş yerlerine yönelik tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunan ekipler, polis araçlarından da anonslar yaptı. Maske takmadığı ve izolasyon kurallarına uymadığı belirlenen 15 kişiye ceza yazıldı.

Uygulamada, 1529 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrol edildi, 677 motosiklet ve elektirikli bisiklet denetlendi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi yakalandı, 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 15 motosiklet trafikten men edilirken, 38 sürücüye toplam 52 bin 965 lira para cezası uygulandı.

Uygulamada kadınlara, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında hazırlanan broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt