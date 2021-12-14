Son dakika haberi | Adana'da çantasından uyuşturucu çıkan otobüs yolcusu gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi | Adana'da çantasından uyuşturucu çıkan otobüs yolcusu gözaltına alındı

Son dakika haberi | Adana'da çantasından uyuşturucu çıkan otobüs yolcusu gözaltına alındı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde polislerce durdurulan bir otobüste çantasından 2 kilo 242 gram esrar ve 1 gram sentetik uyuşturucu çıkan zanlı gözaltına alındı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde polislerce durdurulan bir otobüste çantasından 2 kilo 242 gram esrar ve 1 gram sentetik uyuşturucu çıkan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ceyhan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü ilçe merkezinde durdurarak arama yaptı.

Yolculardan Süleyman T'nin sırt çantasını inceleyen ekipler, 6 poşette 2 kilo 242 gram esrar ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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