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Son dakika haberi... Çalıntı kaydıyla aranan araç kaza yapmış halde bulundu

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Çalıntı kaydıyla aranan araç kaza yapmış halde bulundu

Son dakika haber: Adana'da çalıntı kaydıyla aranan hafif ticari araç, kaza yapmış ve bazı parçaları sökülmüş halde bulundu.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da çalıntı kaydıyla aranan hafif ticari araç, kaza yapmış ve bazı parçaları sökülmüş halde bulundu.

Polise dün gece merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nden çalındığı ihbar edilen 01 DRD 91 plakalı hafif ticari araç, bugün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, aracın kaza yaptığı ve bazı parçalarının sökülerek çalındığı belirlendi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi... Çalıntı kaydıyla aranan araç kaza yapmış halde bulundu

Son dakika haberi... Çalıntı kaydıyla aranan araç kaza yapmış halde bulundu

Son dakika haberi... Çalıntı kaydıyla aranan araç kaza yapmış halde bulundu

Son dakika haberi... Çalıntı kaydıyla aranan araç kaza yapmış halde bulundu

Son dakika haberi... Çalıntı kaydıyla aranan araç kaza yapmış halde bulundu

Son dakika haberi... Çalıntı kaydıyla aranan araç kaza yapmış halde bulundu

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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