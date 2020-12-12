Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı

12.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:36
Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı

Bir son dakika haberine göre ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı.

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Türkiye genelinde cuma günü 21.00'de başlayan ve 12 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydanları ise insanların olmamasıyla birlikte sokak hayvanlarına kaldı. Kısıtlama genelgesinde sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkma olanağını değerlendiren bazı hayvanseverler ise caddelerde güvercinleri besledi.


Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

İlgili Haberler

Kısıtlamalar sonrası cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
Kısıtlamalar sonrası cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
Ağrı'da kısıtlamalar sonrası cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
Ağrı'da kısıtlamalar sonrası cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı
Son dakika gündem: Hatay'ın tarihi uzun çarşı ile meydanları sokak hayvanlarına kaldı
Son dakika gündem: Hatay'ın tarihi uzun çarşı ile meydanları sokak hayvanlarına kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Seda Sayan Cemal Hünal Birkan Sokullu
Spor Neymar Okan Buruk Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Adana'da cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 09:36:38. #1.14#
title