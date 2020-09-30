Son dakika haberi! Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

30.09.2020 22:25 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:28
Son dakika haberi! Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve polislerce yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve polislerce yakalanan zanlı tutuklandı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahin Özbilen Mahallesi'nde dün ayrılmak isteyen eşi Serap Ö'yü (26) bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlı Ali Ö'yü (24) gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Eşi Ali Ö'den ayrılmak isteyen Serap Ö, yaklaşık bir ay önce 2 çocuğuyla birlikte aynı mahallede yaşayan babası Mahmut K'nin evine gitmişti.

Ali Ö, kayınbabası Mahmut K'nin evinin önüne gelerek dönmesini istediği ve olumsuz cevap aldığı eşi Serap Ö'yü bıçakla yaralayıp kaçmıştı.

Babası tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi götürülen kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Mert Fırat Ebru Gündeş Türkan Şoray
Spor Babel Samatta Can Bartu Erol Bulut Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Adana'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 22:28:49. #1.14#
title