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Son dakika haberi! Adana'da bir kişiyi silahla yaralayarak gasbettiği öne sürülen biri kadın 3 zanlı yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Adana'da bir kişiyi silahla yaralayarak gasbettiği öne sürülen biri kadın 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp parasını ve cep telefonunu gasbettiği ileri sürülen biri kadın 3 zanlı gözaltına alındı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp parasını ve cep telefonunu gasbettiği ileri sürülen biri kadın 3 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.S. (23), internetten tanıştığı Y.N.Y'nin (22) kaldığı Güzelyalı Mahallesi'ndeki günlük kiralık eve gitti.

Bir süre sonra iki kişi ellerinde tabancalarla içeriye girip A.S'yi yaraladıktan sonra 3 bin 100 lirasını ve cep telefonu gasbetti.

Zanlıların elinden kurtulan A.S, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayı haber alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla firari Y.N.Y. ile diğer şüpheliler E.C.K. (19) ve M.E.Ü'nün (23) merkez Sarıçam ilçesindeki bir evde saklandıklarını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı yakaladı, ruhsatsız iki tabanca buldu.

Zanlılardan Y.N.Y'nin ifadesinde, A.S'nin kendisini bir arkadaşı aracılığıyla telefonla aradığını daha sonra görüşmek için kaldığı eve geldiğini, sarkıntılık etmesi üzerine yanındaki silahla vurduğunu ileri sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, "nitelikli yağma" ve "yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.C.K. tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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