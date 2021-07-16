Son dakika haberi | Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazasının zanlısı yakalandı
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Son dakika haberi | Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazasının zanlısı yakalandı

Son dakika haberi | Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazasının zanlısı yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili aranan sürücü jandarma ekiplerince yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili aranan sürücü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Temmuz'da Adana-İmamoğlu kara yolunda Uğur Mutlu'nun hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili aranan sürücünün kimliğini tespit için geniş çaplı araştırma başlattı.

Güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, çevrede yaptığı araştırmada olaya karışan aracın mavi renk römorku olan bir traktör olduğunu ve olay saatinde traktörü Gümürdülü Mahallesi'nde ikamet eden M.Ö'nün kullandığını belirledi.

Ekipler ayrıca römorkun arka kısmında darbeye bağlı göçük ve eziklikler olduğunu da tespit etti.

Kaldığı adres tespit edilen M.Ö. jandarma ekiplerince yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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