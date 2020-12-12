Son dakika haberi: Adana'da bir kişi yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kendisini banyoya kilitledi
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Son dakika haberi: Adana'da bir kişi yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kendisini banyoya kilitledi

12.12.2020 22:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:56
Son dakika haberi: Adana'da bir kişi yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kendisini banyoya kilitledi

Son dakika gündem haberi: Adana'nın Seyhan ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kendisini banyoya kilitledi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, yaşadığı evi ateşe verdikten sonra kendisini banyoya kilitledi.

Edinilen bilgiye göre, Havuzlubahçe Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu öğrenilen S.S, madde krizine girmesi sonucu evinin odasını ateşe verdi. Yangını gören komşuları durumu İtfaiye ve Polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Polis ekipleri, kendisini banyoya kilitleyen S.S'yi ikna ederek gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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