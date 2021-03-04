Bir kişi husumetlisiyle tartışırken eşini vurdu

Adana'nın Çukurova ilçesinde, husumetlisiyle tartışırken pompalı tüfekle ateş eden kişi eşini yaraladı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, husumetlisiyle tartışırken pompalı tüfekle ateş eden kişi eşini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde, aralarında husumet olan Menderes K. ve Veli Ş. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfeğini alan Veli Ş, Menderes K'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Veli Ş'nin eşi Hatice Ş'ye isabet etti.

Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri karnından yaralanan Hatice Ş'yi hastaneye kaldırdı.

Veli Ş. ve Menderes K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu