Son dakika haberi | Adana'da bir kafede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye para cezası uygulandı, 182 bin 700 lira ceza kesildi

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir kafede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8'i kadın 58 kişiye 182 bin 700 lira ceza kesildi.