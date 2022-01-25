Son dakika haberi | Adana'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi | Adana'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Adana'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'da bir iş yeri üst katında bulunan evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bir iş yeri üst katında bulunan evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde bir iş yerinin üstünde bulunan evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Seyhan, Yangın, Adana, Güncel, Haber

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