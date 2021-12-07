Son dakika haberi | Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyaz Evler Mahallesi'nde Y.M, 3 zanlının bıçaklı saldırısına uğradı.
Yaralanan Y.M, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.