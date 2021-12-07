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Son dakika haberi | Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gelişmesine göre Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyaz Evler Mahallesi'nde Y.M, 3 zanlının bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralanan Y.M, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi | Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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