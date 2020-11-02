Son dakika haberi... Adana'da bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi... Adana'da bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

02.11.2020 02:43 | Son Güncelleme: 02.11.2020 02:46
Son dakika haberi... Adana'da bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber: Adana'da göğsünden bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da göğsünden bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki bir parkta oturan E.Ö, tartıştığı ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralıyı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan E.Ö, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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