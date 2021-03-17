Son dakika haberi... Adana'da bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı
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Son dakika haberi... Adana'da bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı

17.03.2021 03:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 03:24
Son dakika haberi... Adana'da bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı

Son dakika haberlerine göre Adana'da bekçilerin ikazına rağmen aracını durdurmayan minibüs sürücüsü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da bekçilerin ikazına rağmen aracını durdurmayan minibüs sürücüsü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Merkez Park'ta devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri 01 EEL 78 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Sürücünün araçla kaçması üzerine durum polise bildirildi.

Cadde ve kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, minibüsü aynı park içinde kısa süreli kovalamaca sonucu durdurdu.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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