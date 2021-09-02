Son dakika haberi | Adana'da bekçilerce durdurulan otomobilde silah ele geçirildi
Son dakika gündem haberi: Adana'da bekçiler tarafından durdurulan otomobilde iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bekçiler tarafından durdurulan otomobilde iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir otomobildeki şüphelilerin silahlı kavgaya karıştığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Şüpheli otomobil, Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan bekçilerce durduruldu.
Otomobilde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler H.P. ile F.U. Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız