Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza
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Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza

02.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:22

Adana'da barakada kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza yazıldı.

Adana'da barakada kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki barakada kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Adrese baskın yapan ekipler, 9 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 38 bin 150 lira ceza kesti.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı ileri sürülen M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza
Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza
Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza
Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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