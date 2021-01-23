Aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı
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Aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı

23.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:47

Adana'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Adana'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan İnönü Parkı'nda 7 kişiyi fuhuş bahanesiyle kandırdıktan sonra yankesicilik yöntemiyle toplam 5 bin 820 liralarını çaldığı öne sürülen Cansu Öztürk'ün (24), tutuksuz yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezası aldıktan sonra teslim olmadığını belirledi.

Polis, hükümlü Öztürk'ü merkez Yüreğir ilçesindeki evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

Aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı
Aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı
Aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı
Aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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