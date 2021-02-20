Apartmanın 9. katında çıkan yangında ev sahibi yaralandı
20.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:24
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında alevlere müdahale eden ev sahibi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında alevlere müdahale eden ev sahibi yaralandı.
Serinevler Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın 9. katındaki Mustafa Cavlak'a ait dairede elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı.
Evden duman çıktığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın sırasında evde olan Cavlak, alevlere müdahale ederken hafif yaralandı.
112 Acil Servis ekibi, Cavlak'ı ayakta tedavi etti.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney