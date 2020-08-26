Son dakika haberi! Adana'da 850 bin lira değerinde kaçak mazot ele geçirildi
Bir son dakika haberine göre ADANA'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri 850 bin lira olan 142 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.
26.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:49
ADANA'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri 850 bin lira olan 142 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler, tanklar içine doldurulmuş, piyasa değeri 850 bin TL olan 142 bin litre kaçak mazot ele geçirdi. Depoda bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.
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Kaynak: DHA