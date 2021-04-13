Adana'da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi Adana'da polis 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirdi.

Adana'da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesinde ve Yüreği ilçesinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda polis, 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirirken olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 8 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:12:16. #1.14#
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