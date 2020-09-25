Son dakika haberi | Adana'da 4 telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberi | Adana'da 4 telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

25.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:46
Son dakika haberi | Adana'da 4 telefonla dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'da, kendilerini telefonda jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, kendilerini telefonda jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaisalı ilçesi Gülüşlü Mahallesi'nde yaşayan N.B'yi telefonla arayıp kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheliler, kadının bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Şüphelilerin, yaklaşık 50 bin liralık ziynet eşyalarını istemesi üzerine N.B, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, Gülüşlü Mahallesi'ndeki mezarlıkta N.B'nin ziynet eşyalarını almak için geldikleri sırada 4 zanlıyı yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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