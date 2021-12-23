Son dakika haberi: Adana'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Adana'da 4. kattaki dairenin balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
ADANA (AA) - Adana'da 4. kattaki dairenin balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde dün bir apartmanın 4. kattaki balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Aleyna K, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.
AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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