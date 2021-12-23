Son dakika haberi: Adana'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Adana'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Son dakika haberi: Adana'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'da 4. kattaki dairenin balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ADANA (AA) - Adana'da 4. kattaki dairenin balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde dün bir apartmanın 4. kattaki balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Aleyna K, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

Tufanbeyli'de eğitime verilen ara 1 gün uzatıldı

Tufanbeyli'de eğitime verilen ara 1 gün uzatıldı

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title