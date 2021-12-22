4. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da 4. kattaki dairenin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın balkonundan çocuğun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan araştırmada, 4 yaşındaki Alya K'nin oturdukları 4. kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunan şebeke demirinin boşluğundan düştüğü belirlendi.

Ağır yaralanan çocuğün yakınları tarafından özel bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.