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4. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da 4. kattaki dairenin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da 4. kattaki dairenin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın balkonundan çocuğun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan araştırmada, 4 yaşındaki Alya K'nin oturdukları 4. kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunan şebeke demirinin boşluğundan düştüğü belirlendi.

Ağır yaralanan çocuğün yakınları tarafından özel bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

4. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

4. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

4. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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