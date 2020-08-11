Son dakika haberi! Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberi! Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika güncel haberi... Adana'da 3 kişiyi öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski astsubay sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Son dakika haberi! Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
11.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:46

Adana'da 3 kişiyi öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski astsubay sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık G.D.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İlk olarak beyanı alınan müşteki H.U. olay yerinde kuaför salonun olduğunu ve sanık G.D.T. ile olay öncesinden herhangi bir husumetinin olmadığını söyledi.

Maktulleri aynı mahallede oturduğu için tanıdığını belirten müşteki H.U, "Olay günü ben iş yerimdeyken dışarıdan silah sesi duydum. Sanık elinde silahla arabasına doğru yürüdü. Sonrasında sanık G.D.T. bizim bulunduğumuz tarafa yöneldi ve bize doğru dört el ateş etti. Olay nedeniyle ben sanıktan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Diğer müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık G.D.T. ise savunmasında, müşteki ve tanıkların olayın bir gün öncesini bilmediğini belirterek, "Tanık ve müştekiler benim maktullerle aramda ne geçtiğini bilmiyorlar. Maktuller bir gün önce benim evime baskına geldiler. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamını karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Köprülü Mahallesi'nde geçen yıl 22 Ağustos'ta çay ocağı işleten Okan Develi, Necmettin Şahinoğlu ile iş yerinin karşısındaki parkta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ikisi de olay yerinde yaşamını yitirmişti. Olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede elektrikli bisiklet kullanan Hayati Özkaya da silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Polis, katil zanlısı G.D.T'yi otomobiliyle kaçmak üzereyken yakalamıştı. Zanlının, psikolojik sorunları bulunduğu, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldığı öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

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