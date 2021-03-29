Son dakika haberi... Adana'da 3 DEAŞ sanığı 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

Son dakika haber: Adana'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla biri tutuklu 3 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla biri tutuklu 3 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu İ.B. ile tutuksuz A.Ç. ve G.K. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıkların, DEAŞ'a katılımı arttırmak amacıyla örgütsel toplantılar yaptıkları, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği, örgütün talimatı doğrultusunda kentte darp, tehdit, bıçakla yaralama ve haraç toplama eylemlerinde yer aldıkları, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, kod isim kullandıkları ve örgütte aktif faaliyet yürüttükleri dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede yer verilen ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıklar İ.B, A.Ç. ve G.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu