Son dakika haberi... Adana'da 1590 litre sahte içki ele geçirildi
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Son dakika haberi... Adana'da 1590 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberi... Adana'da 1590 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Adana'da 1590 litre sahte içki ele geçirildi
01.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:31

Adana'da 1590 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1590 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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