Son dakika haberi: Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet Son dakika güncel haberine göre Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbetADANA'da kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu.

Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet ADANA'da kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu. Koronavirüs salgını nedeniye nöbet, sosyal mesafe kuralına uygun dizilim ve 50'şer kişilik gruplar halinde değişimli olarak tutuldu. Kaynak: DHA