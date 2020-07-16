Son dakika haberi: Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet
Son dakika güncel haberine göre Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbetADANA'da kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu.
16.07.2020 02:28 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:48
Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet
ADANA'da kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu. Koronavirüs salgını nedeniye nöbet, sosyal mesafe kuralına uygun dizilim ve 50'şer kişilik gruplar halinde değişimli olarak tutuldu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA