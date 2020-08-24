Son dakika haberi! Adana'da 1 haftalık denetimlerde 41 adet silah ele geçirildi
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Son dakika haberi! Adana'da 1 haftalık denetimlerde 41 adet silah ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Adana'da bir haftada yapılan denetimlerde 41 silah, kılıç, bıçak ve sopa ele geçirilmesi dikkat çekti.

Son dakika haberi! Adana'da 1 haftalık denetimlerde 41 adet silah ele geçirildi
24.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:42

Adana'da bir haftada yapılan denetimlerde 41 silah, kılıç, bıçak ve sopa ele geçirilmesi dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla 16-22 Ağustos tarihleri arasında birçok yerde şok uygulamalar gerçekleştirdi. Bu uygulamalarda polis, 16 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 35 bıçak 32 muşta ve sopa ele geçirdi. Ayrıca polis yaptığı uygulamada 3 çalıntı otomobil ve 14 çalıntı motosiklet buldu. Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan hapis cezası ya da aranması bulunan 144 şahıs yakalanırken, 12 iş yerine de yası dışı bahis ve kumar oynatmaktan idari işlem başlatıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

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