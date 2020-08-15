Son dakika haberi | ADANA 14 bin balya samanın olduğu depoda yangın
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Son dakika haberi | ADANA 14 bin balya samanın olduğu depoda yangın

Son dakika habere göre 14 bin balya samanın olduğu depoda yangınADANA'nın Kozan ilçesinde 14 bin balyanın olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

15.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:16

14 bin balya samanın olduğu depoda yangın

ADANA'nın Kozan ilçesinde 14 bin balyanın olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kozan ilçesi Karacaören Mahallesi'ndeki bir balya deposunda meydana geldi. Ali Abalı'ya ait depoda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan dumanların görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı müdahalede yangını kontrol altına aldı. Yangında tarım aletlerinin de yandığı kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi | ADANA 14 bin balya samanın olduğu depoda yangın

Kaynak: DHA

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