Son dakika haberi! Adalet teşkilatında FETÖ operasyonu: 60 gözaltı
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Son dakika haberi! Adalet teşkilatında FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

Son dakika haberi! Adalet teşkilatında FETÖ operasyonu: 60 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatında faaliyette bulundukları tespit edilen 60 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatında faaliyette bulundukları tespit edilen 60 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı verdi.

Adalet teşkilatında operasyonel GSM hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyet kurdukları tespit edilen 60 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatında operasyonel GSM hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 şüpheli mahrem imam hakkında 21.05.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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