Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.
03.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:24
Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.
Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ