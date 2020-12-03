Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.
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Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.

03.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:24
Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.

Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.

Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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