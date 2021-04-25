Son dakika haberleri! Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki personel ve hükümlülerin ramazanı nasıl geçirdiğini videoyla anlattı

Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde ramazanda yürütülen faaliyetlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde ramazanda yürütülen faaliyetlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde ceza infaz kurumlarında görevli personel ile hükümlüler için sahur ve iftar yemeklerinin hazırlanışı, hükümlülerin ramazanda günlerini nasıl geçirdiği, denetimli serbestlik müdürlüklerinin yükümlü ve ailelerine yönelik yardım faaliyetleri yer aldı.

Görüntülerde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlileri de sorumlu oldukları birimlerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Mahmut Özdoğan, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde 13 ceza infaz kurumu bulunduğunu belirterek, bu ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin iaşelerinin Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait mutfaktan karşılandığını söyledi.

"Yemek menüleri, beslenme ilkeleri çerçevesinde hazırlanmaktadır"

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Gıda Mühendisi Hüseyin Aydın Büyük ise temizlik ve hijyen kurallarına riayet ederek, günlük yaklaşık 10 bin kişi için yemek üretildiğini bildirdi.

Ham madde alımından yemek dağıtımına kadar tüm aşamaların görevli personelce takip ve kontrol edildiğini söyleyen Büyük, "Yemek üretiminde, Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlüler ve bakanlığımızın aşçı personeli görev almaktadır. Diyabet, hipertansiyon, çölyak, mide ya da karaciğer rahatsızlığı bulunan kişiler için diyet yemekler verilmektedir. Yemek menüleri, beslenme ilkeleri çerçevesinde minimum alınması gereken miktar olan 2 bin 300 kalori gözetilerek hazırlanmaktadır. Ramazanda yemek menülerine prebiyotik ve probiyotik gıdalar, yani pırasa, bamya, baklagiller, yoğurt, kefir, şalgam gibi gıda, meyve ve sebzeler daha yoğun yazılmaktadır." diye konuştu.

Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Atölye Şefi Mustafa Polat da kurumun fırın atölyesinde, kampüste bulunan 9 ceza infaz kurumundaki hükümlü ve personel için günlük 20 bin ekmek üretimi yapıldığını dile getirdi.

Ramazanda pide de hazırlandığını belirten Polat, bu çalışmaların 77 hükümlü, 9 personelle hijyen koşullarında gerçekleştirildiğini anlattı.

"Manevi rehberlik hizmetleri ara vermeden sürüyor"

Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Vaizi Adem Höçük, hükümlülere yönelik manevi rehberlik hizmetlerinin, imkanlar ölçüsünde ve çizilen çerçevede ara vermeden yürütüldüğünü bildirdi.

Höçük, tutuklu ve hükümlülerden istekli olanlara Kur'an eğitimi verdiklerini kaydetti.

"Yeniden suç işlemenin önlenmesini ve güvenli bir toplumu hedefliyoruz"

Bakırköy Denetimli Serbestlik Kurumu Müdürü Leyla Karakülah da personel tarafından tespit edilen yükümlü ihtiyaç sahiplerinin sosyal markete yönlendirildiğini söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin burada kıyafet, gıda, kırtasiye gibi çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Karakülah, "Sadece yükümlülerimiz değil, aileleri de sosyal marketimizden yararlanabilirler. Bu sayede aile içi birlikteliğin pekiştirilmesine çalışıyoruz. Sonuç olarak, yeniden suç işlemenin önlenmesini ve en nihayetinde de güvenli bir toplumu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici