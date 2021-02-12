Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül: "(Yeni anayasa) Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız."
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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül: "(Yeni anayasa) Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız."

12.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:54
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül:

Son dakika haberler... Adalet Bakanı Gül: "(Yeni anayasa) Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız."

Adalet Bakanı Gül: "(Yeni anayasa) Bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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