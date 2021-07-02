Son dakika haber | Adalet Bakanı Gül: "Yargı ele geçirilecek bir merci değildir"
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisinin (TAA) hakim savcı adaylarının eğitimlerine yönelik düzenlediği yarışmalarda dereceye giren 25. Dönem Adli Yargı ile 15. Dönem İdari Yargı adaylarının ödül törenine katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisinin (TAA) hakim savcı adaylarının eğitimlerine yönelik düzenlediği yarışmalarda dereceye giren 25. Dönem Adli Yargı ile 15. Dönem İdari Yargı adaylarının ödül törenine katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç