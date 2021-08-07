Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: "Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı"
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Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: "Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı"

Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: 'Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde vatandaşlarla sohbetinde, "Bu orman yangınları hepimizin yüreğini yaktı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde vatandaşlarla sohbetinde, "Bu orman yangınları hepimizin yüreğini yaktı. Hep beraber bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz" dedi.

CEKUT ekipleri de çalışmalara destek verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, belediye, itfaiye ekipleri ile gönüllü vatandaşların yoğun çabası ile söndürülmüştü. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT), Muğla'daki yangınlarda 60 kişi ile aktif rol oynayarak çalışmalara katıldı. Muğla'daki ekipler Köyceğiz ilçesindeki Sazak Mahallesi ve Seydikemer ilçesindeki Çökek Mahallesi'nde çalışmalarını yürütmüştü.

"Bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, orman yangınlarından zarar gören Seydikemer ilçesinin Dere, Bayır ve Çökek ile Köyceğiz Ağla Mahallerinde incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Gül, vatandaşlarla sohbet edip, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu orman yangınları hepimizin yüreğini yaktı. Devletimiz kurumlarımız, vatandaşlarımız hep birlikte bu yangınları söndürdük. İnşallah buraları sahip çıkıp daha da güzelleştireceğiz. Belediye Başkanımızla, Kaymakamımızla hep irtibat halindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dilekleri var. Tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı iletin dedi. Maddi olan her şeyi telafi edeceğiz. Diğerleri de yüreğimizi yakıyor. İnşallah bu sıkıntıyı atlatırız" dedi. - MUĞLA

Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: 'Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı'
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: 'Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı'
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: 'Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı'
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: 'Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı'
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: 'Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı'
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: 'Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı'
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: 'Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı'
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: 'Yangınlar hepimizin yüreğini yaktı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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