Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi yarın Gaziantep'te defnedilecek

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 75 yaşında vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi, yarın Gaziantep'te toprağa verilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 75 yaşında vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi, yarın Gaziantep'te toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, uzun süredir Kovid-19 tedavisi gören ve yaklaşık üç aydır entübe durumda olan Saliha Gül'ün naaşı, yarın Gaziantep'te ikindi namazı sonrası Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir