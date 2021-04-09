Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi yarın Gaziantep'te defnedilecek
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Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi yarın Gaziantep'te defnedilecek

Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi yarın Gaziantep'te defnedilecek

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 75 yaşında vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi, yarın Gaziantep'te toprağa verilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 75 yaşında vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi, yarın Gaziantep'te toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, uzun süredir Kovid-19 tedavisi gören ve yaklaşık üç aydır entübe durumda olan Saliha Gül'ün naaşı, yarın Gaziantep'te ikindi namazı sonrası Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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