Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, TBMM'de 4. Yargı Paketi'nin kabulünü değerlendirdi Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda kabulüne ilişkin "Herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.