Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, TBMM'de 4. Yargı Paketi'nin kabulünü değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, TBMM'de 4. Yargı Paketi'nin kabulünü değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, TBMM'de 4. Yargı Paketi'nin kabulünü değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda kabulüne ilişkin "Herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 4. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda kabulüne ilişkin "Herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 4. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsattı.

Paketin ülkeye, millete, adalet sistemine hayırlı olmasını dileyen ve katkı sunan tüm milletvekillerine şükranlarını sunan Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı hedeflerimizin uygulama tarafından benimsenmesini ve yasal değişikliklerin hayata geçirilmesini hassasiyetle takip ediyoruz. Herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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