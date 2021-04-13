Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi
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Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi

Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi

Son dakika haberler... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen Cumhuriyet savcısı M.B. hakkında inceleme izni verdi.

Son Dakika: Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen Cumhuriyet savcısı M.B. hakkında inceleme izni verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Gül'ün HSK Başkanı sıfatıyla, olayın tüm yönleriyle araştırılması için verdiği inceleme izni kapsamında HSK Birinci Dairesince savcı M.B. hakkında inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Olayın detaylı olarak araştırılacağı incelemeyle savcının kusurunun olup olmadığı ele alınacak, müfettiş raporunun ardından M.B. hakkında karar verilecek.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Osman Tekne ise dün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı M.B'nin ortopedik tedavisinin devamı için randevulu olarak hastaneye gittiğini belirtmişti.

Açıklamada, "Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B'nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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