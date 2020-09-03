Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da... Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır.

Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır." Kaynak: AA