Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun. Bu anlamlı günün dili, dini, milliyeti, kimliği ve yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, insan onuru etrafında buluşmasına vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı