Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı Açıklaması

10.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:44
Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı Açıklaması

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun. Bu anlamlı günün dili, dini, milliyeti, kimliği ve yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanların, insan onuru etrafında buluşmasına vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

İlgili Haberler

Son dakika: Bakan Gül: İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz
Son dakika: Bakan Gül: İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz
Son dakika politika: Bakan Gül, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda konuştu
Son dakika politika: Bakan Gül, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulunda konuştu
Son dakika haber... Başkan Dağtekin'den 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Son dakika haber... Başkan Dağtekin'den 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Öykü Çelik Ebru Şallı Sermiyan Midyat
Spor Pierre Webo Fatih Terim Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:46:32. #1.14#
title