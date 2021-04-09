Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül'den, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül'den, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül'den, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

Bakan Gül, Twitter'daki paylaşımında, "Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum. Diktatör arıyorsa dönsün tarihine baksın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül'den, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 00:41:54. #1.15#
title