Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül'den, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine kınama
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.
Bakan Gül, Twitter'daki paylaşımında, "Adap ve terbiye yoksunu İtalya Başbakanı'nın hadsiz açıklamasını kınıyorum. Diktatör arıyorsa dönsün tarihine baksın." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan