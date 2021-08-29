Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Son dakika habere göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 30 Ağustos zaferinin Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyen yedi düvele karşı tüm imkansızlıklara ve en çetin şartlara rağmen istiklal ve hürriyet aşkı ile verilen en haklı cevabın adı olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 30 Ağustos zaferinin Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyen yedi düvele karşı tüm imkansızlıklara ve en çetin şartlara rağmen istiklal ve hürriyet aşkı ile verilen en haklı cevabın adı olduğunu kaydetti.

Bakan Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı zaferler ve eşsiz kahramanlıklarla maruf bir tarihi, yarınlara onurlu bir miras olarak bırakan aziz ceddimizin, vatanımızın bağımsızlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz."

Bakan Gül, 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kutlu bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kahraman ordu ve aziz milletin istikbale emanet ettiği istiklalin ebedi mührü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu zafer, Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyen yedi düvele karşı, tüm imkansızlıklara ve en çetin şartlara rağmen istiklal ve hürriyet aşkı ile verilen en haklı cevabın adıdır. Bu zafer, istiklal sancağımızı Anadolu'dan sürgün etmek isteyen 'çelik zırhlı duvara' karşı milletçe verilen iman dolu cevabın adıdır. 30 Ağustos ruhu, ülkemizin birliğine, milletimizin dirliğine yönelen her türlü tehdide rağmen hür, bağımsız ve birlikte yaşama kararlılığımızın, bu toprakları ilelebet koruma irademizin dün olduğu gibi bugün de tükenmez ilham kaynağıdır. Milletine güvenen, milletinin değerlerini baş tacı eden ve halkın iradesinin dışında güç tanımayan bir duruş, gücünü ve özgüvenini işte bu kaynaktan almaktadır."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Gül, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin güvenliği için canını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım