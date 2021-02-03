Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül: "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız."
03.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:14
Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Gül: "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız."
Adalet Bakanı Gül: "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar