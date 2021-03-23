Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.