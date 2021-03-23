Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."
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Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

23.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:18
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül:

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.

Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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