Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."
23.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:18
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.
Adalet Bakanı Gül: "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı