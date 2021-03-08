Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın hamurunu şefkat, merhamet ve adaletle yoğuran, insana, insan olmayı, insan kalmayı öğreten kadınlardır. Başta kahraman şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ