Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:20
Son dakika haberi | Adalet Bakanı Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Son dakika haberler: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İnsanlığın hamurunu şefkat, merhamet ve adaletle yoğuran, insana, insan olmayı, insan kalmayı öğreten kadınlardır. Başta kahraman şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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