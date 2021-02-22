Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı
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Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı

22.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:06
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül, 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı

Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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