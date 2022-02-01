Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti - Haberler
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

AA, Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Son dakika haber: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.

Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Adalet, TBMM, Politika, Haber

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